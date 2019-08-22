Робот «Федор» доложил о ходе первой части летных испытаний

Антропоморфный робот «Федор» в своем Twitter сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно.

«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчетной орбите. Все штатно», – написал «Федор».

Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно — FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота «Федора» «с успешным началом работы».

«Федор» на это ответил кратко: «Благодарю, товарищ Генеральный».

В четверг утром ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме.

Ранее в четверг перед запуском космического корабля «Союз МС-14» с 31-й площадки космодрома Байконур антропоморфный робот «Федор» повторил знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

Напомним, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что робот «Федор» обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом.

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