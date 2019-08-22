Роскосмос подтвердил готовность «Союза-2.1а» к пилотируемым полетам

Пуск корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» подтвердил, что эта связка готова к штатной эксплуатации, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сегодня мы подтвердили, что мы можем это делать. Телеметрия, которая была с робота-андроида, абсолютно штатная и нас устраивает», – передает его слова РИА «Новости».

Он также сообщил, что испытания робота «Федора» на МКС начнутся 25-26 августа.

В четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с Байконура.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» впервые использовалась для запуска пилотируемого корабля к МКС, однако в этот раз корабль отправился к станции без экипажа, на борту – робот и грузы. Ранее экипажи к станции доставляла ракета «Союз-ФГ».

После взлета робот «Федор» в своем Twitter сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно.

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