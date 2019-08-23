Путин приедет на открытие Кубка мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи

Президент Владимир Путин планирует приехать на церемонию открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня во второй половине дня президент прилетит в Сочи, где вечером он планирует принять участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных команд – это юниоры до 20 лет. Называется этот кубок «Сириус-2019», – передает РИА «Новости».

Он добавил, что в пятницу пройдет встреча хоккеистов из сборной провинции канадской Альберта и российского «Локомотива».

Напомним, в феврале президенты России и Белоруссии провели хоккейный матч в составе команды «Тигров» на арене сочинского спорткомплекса «Шайба».