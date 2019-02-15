Хоккейная команда Путина и Лукашенко разгромила соперников с неприличным счетом

Президенты России и Белоруссии провели хоккейный матч в составе команды «Тигров» на арене сочинского спорткомплекса «Шайба».

Игра прошла 15 февраля сразу после деловых переговоров двух лидеров в Сочи, сообщает «Интерфакс». Соперниками Владимира Путина и Александра Лукашенко стала команда «Медведи».

Президенты составили атакующее трио вместе с сыном белорусского лидера Николаем. Отмечается, что Путин и Лукашенко стали авторами нескольких голов. Победу в матче одержала команда президентов – 16:1.

Видео с матча глав России и Белоруссии разместил в своем Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В нападении у команды Союзного государства тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко pic.twitter.com/yyMabRAJ2b — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.

Институт спортивной травмы: Путин перед хоккеем тейпирует поврежденный на дзюдо палец pic.twitter.com/bavCkRQJBw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.

Перед Новым годом Путин приглашал Лукашенко поиграть в хоккей на Красной площади, однако президент Белоруссии отказался.

Ранее президент России принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.