В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе

Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.

Ранее, по просьбе местных жителей, мечеть хотели назвать именем Рамзана Кадырова.

«Мы назовем мечеть именем всеми любимого нами заступника в день суда, именем пророка Мухаммеда», – передает РИА «Новости» слова Кадырова на церемонии.

Мечеть будет вмещать свыше 30 тыс. верующих, а прилегающая территория сможет разместить до 70 тыс. молящихся. Здание построено из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей.

На церемонию открытия приехали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Президент России Владимир Путин поздравил население Чечни с открытием самой крупной в Европе мечети, текст поздравительной телеграммы на церемонии открытия зачитал полпред президента в СКФО Александр Матовников.

«Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта – знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской Республики, исповедующих ислам. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет способствовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе», говорится в поздравлении Путина.



Глава государства пожелал всем «успехов и всего самого доброго».