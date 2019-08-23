Доллар превысил 65,6 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 23 августа, вырос на 2 копейки и составил 65,62 рубля.

Евро потерял 0,75 копейки и достиг отметки 72,6725 рубля, передает ТАСС.

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