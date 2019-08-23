Цена барреля нефти Brent поднялась до 59,98 доллара

Стоимость нефти незначительно растут утром пятницы, 23 августа, в ожидании выступления главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Так, фьючерс на Brent рос на 0,1% – до 59,98 доллара за баррель, на WTI – на 0,01%, до 55,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке в ожидании новостей из США. Инвесторы надеются, что Пауэлл даст намеки по дальнейшей монетарной политике в США.

Аналитики Oanda, мнение которых приводит Reuters, считают, что в пятницу нефть будет торговаться спокойно, «так как все взгляды прикованы к Джексон-Хоулу».

Накануне Brent опускалась до 60,12 доллара за баррель.