Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 8 копеек – до 65,83 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки – до 72,96 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 60,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».