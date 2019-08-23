Профессор рассказал о связи семечек и аппендицита

Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, – рассказал РИА «Новости» Кригер.

Более того, по его словам, нет доказательств, что образ жизни, физические нагрузки или диета влияют на заболевание.

Частота заболеваемости у мужчин и женщин примерно одинаковая, однако у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями. У пожилых людей он встречается реже.

Как уточняет Кригер, в основном аппендицит касается людей работоспособного возраста. При этом способ лечения острой формы аппендицита всегда один – хирургический, но проводить вмешательство «для профилактики» ни в коем случае нельзя.

Врач добавил, что «коварство» аппендицита заключается в том, что для него не характерны сильные боли, поэтому многие не обращаются к врачу своевременно. Характерные признаки аппендицита – это возникновение тошноты и появление боли вверху живота, которая через несколько часов смещается в правую нижнюю часть.

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