Профессор рассказал о связи семечек и аппендицита

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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В отделении Прибалтики от СССР виноват не Запад

В «Балтийском пути» приняли участие четверть населения Латвии, Литвы и ЭстонииФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Ровно 30 лет назад жители прибалтийских республик СССР выстроились живой цепью вдоль трассы Вильнюс – Таллин и потребовали независимости от Москвы. Эта рекордная массовая акция имела успех и, как мы теперь видим, протестанты своего добились. В этом нередко винят США и коллективный Запад. Но на самом деле вина лежит на совсем других людях.  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Политика России на Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...

Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
Навальный предлагает создать в вузах «инициативные группы», которые должны выяснять у студентов, «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников». Подробности...
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Понял людей с триколором на спине

Дмитрий Самойлов, театровед
Буквально всем можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол. А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла? Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Профессор рассказал о связи семечек и аппендицита

              23 августа 2019, 08:33

              Текст: Евгения Шестак

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              Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

              «Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, – рассказал РИА «Новости» Кригер.

              Более того, по его словам, нет доказательств, что образ жизни, физические нагрузки или диета влияют на заболевание.

              Частота заболеваемости у мужчин и женщин примерно одинаковая, однако у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями. У пожилых людей он встречается реже. 

              Как уточняет Кригер, в основном аппендицит касается людей работоспособного возраста. При этом способ лечения острой формы аппендицита всегда один – хирургический, но проводить вмешательство «для профилактики» ни в коем случае нельзя.

              Врач добавил, что «коварство» аппендицита заключается в том, что для него не характерны сильные боли, поэтому многие не обращаются к врачу своевременно. Характерные признаки аппендицита – это возникновение тошноты и появление боли вверху живота, которая через несколько часов смещается в правую нижнюю часть.

              Ранее врачи посоветовали россиянам не пользоваться йодом из-за агрессивного воздействия на кожу, лучше использовать водный раствор йода, который эффективнее, чем зеленка.


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