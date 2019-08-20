Врачи посоветовали не пользоваться йодом

Обычный йод устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, лучше использовать водный раствор йода, который эффективнее, чем зеленка, рассказали врачи.

«Йод и зеленку стоит применять только для обработки неглубоких ссадин или кожи вокруг раны, так как они могут провоцировать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей. Зеленка в этом смысле более «гуманна» и не вызывает тяжелых ожогов. Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, – это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Сегодня следует отдавать предпочтение именно им», – передает РИА «Новости» слова хирурга отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского, кандидата медицинских наук Заурбека Адырхаева.

По его словам, водный раствор йода менее агрессивен к ране, не вызывает ожогов и максимально обеззараживает рану, а зеленка не эффективна против агрессивной флоры.

В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка – препараты антисептики бактерицидного действия. Она добавила также, что йод чаще вызывает аллергию и противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.

При этом и йод, и зеленка имеют более длительный эффект по сравнению с перикисью водорода.

«Мнение о том, что «йод и зеленка – прошлый век» – это популизм. Спиртовой раствор йода – да, его практически не применяют из-за агрессивного воздействия. А вот водный раствор – одно из самых эффективных средств», – сказал Адырхаев.

Напомним, в декабре 2016 года источники в российском правительстве опровергли сообщения, согласно которым йод и зеленку в российских аптеках будут отпускать только по рецептам.

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