Симоньян прояснила слова Венедиктова о ее рыданиях из-за Лесина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала интервью главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова украинским СМИ, в котором он рассказал о ее реакции на смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина.

В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что в интервью Венедиктова «почти все правда». «Кроме того, что я плакала, когда Мишу «сняли». Я не буду плакать, даже если меня саму снимут, не то что Лесина», – подчеркнула она.

«Все было наоборот. Когда Лесин ушел из ГПМ («Газпром-медиа» – прим. ВЗГЛЯД) – именно ушел, но это уже неважно, – мы с ним упоительно выпивали и обсуждали его планы на блистательное голливудское будущее. Он жил уже этим. А не местными телеинтригами. И нас с Тиграном (режиссер Тигран Кеосаян, муж Симоньян – прим. ВЗГЛЯД) на полном серьезе уговаривал бросить все и ехать вместе с ним снимать кино в Голливуде», – рассказала Симоньян.

«Я немножко злилась на него, что он ушел, потому что – да и тоже неважно почему, я вот тут все уже описывала. Но и злилась-то слегка, точно не до слез», – добавила она.

«А плакала я, Леш, когда он умер. Не плакала – рыдала. Были московские поминки в Роспечати. Ты опоздал. Зашел и увидел, что я плачу. Стоял напротив. А я действительно все поминки не могла успокоиться. Потому что действительно очень его любила. Ты вот с этим случаем путаешь, Леш», – заключила Симоньян, обращаясь к Венедиктову.

Ранее власти США опубликовали отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина: у него выявлен перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти. В январе 2018 года ФБР обнародовало материалы, которые подтверждают его смерть от несчастного случая.

Тело бывшего министра печати было найдено в гостинице в центре Вашингтона в ноябре 2015 года.