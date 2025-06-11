Роскомнадзор пригрозил заблокировать Wattpad за нарушения закона

Tекст: Алексей Дегтярев

Платформа Wattpad систематически размещает материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Администрация Wattpad не выполнила требования удалить 130 страниц с противоправным контентом. Владельца платформы трижды привлекали к административной ответственности, сумма штрафов составила 5,3 млн рублей. При этом штрафы до сих пор не оплачены.

Если распространение запрещенной информации продолжится, а требования ведомства будут проигнорированы, то к платформе Wattpad применят меры вплоть до ограничения доступа на территории России.

Wattpad – это онлайн-сервис для публикации рассказов, статей и стихов под управлением канадской компании WP Technology, Inc., функционирующий с 2006 года.

В марте Роскомнадзор сообщал, что с начала года заблокированы более 3,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверную и дискредитирующую информацию о Вооруженных силах России.