По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.7 комментариев
Роскомнадзор заблокировал 3,5 тыс. ресурсов с дискредитацией ВС
С начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал более 3,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверную и дискредитирующую информацию о Вооруженных силах России.
Как сообщает ТАСС, заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с начала года доступ был ограничен к более чем 3,5 тыс. ресурсов и отдельных материалов с недостоверной и дискредитирующей информацией о Вооруженных силах России. Это было сделано для предотвращения дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
На заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Субботин подчеркнул, что работа по выявлению и блокировке таких материалов проводится в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ России.
Кроме того, было ограничено более 80 каналов и отдельных материалов, содержащих призывы и инструкции к совершению диверсионно-террористической деятельности. Эти материалы касались различных инфраструктурных объектов, включая транспорт. Меры по блокировке направлены на предотвращение угроз государственной безопасности.