Росстандарт начал проверку систем безопасности автобусов из-за большого числа ДТП

Росстандарт решил провести комплексную проверку систем безопасности ряда категорий автобусов из-за большого числа ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Результаты проверки будут опубликованы в конце 2019 года, передает ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что Росстандарт «проводит серию проверок автобусов (категории М2 и М3) в рамках поручения правительства России».

Проверки проводятся «в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса».

Ранее в Перми автобус врезался в здание. После под Тулой в ДТП с автобусом один человек погиб и 12 пострадали. До этого в аварии с автобусом в Рязанской области погибли семь человек.