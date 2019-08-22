Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Республика Корея решила выйти из соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, передает агентство «Ренхап».

В администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сообщили, что продолжение обмена военной информацией с Токио не отвечает «национальным интересам» Южной Кореи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сеул заново оценит стратегическую значимость соглашения с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA).

Тем временем Япония приняла решение исключить Южную Корею из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.