Эксперт оценил планы Пентагона создать гиперзвуковую ракету за «пару лет»

«Глава Пентагона играет в оптимиста, иначе никто ему не даст оборонный бюджет. Естественно, он будет утверждать – «у нас ракета почти есть, дайте еще больше денег», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что через «пару лет» в арсенале США появится гиперзвуковое оружие.

«США сделали ракету X51, она даже несколько раз у них летала, и это почти гиперзвук, – сказал Алексей Анпилогов. – Если судить по тем сообщениям, которые американские военные запускали в открытую прессу после испытаний, ракета летит со скоростью 5,1 Маха. То есть это такой низкий гиперзвук. Они переступили через планку в пять с лишним махов, которая отделяет сверхзвуковую скорость от гиперзвуковой, так что можно сказать, что ракета гиперзвуковая».

При этом эксперт отметил, что созданием ракеты занимаются концерны Lockheed и Boeing, поскольку оружие очень сложное и в одиночку Boeing, который делал демонстратор X51, «полноценное создание боевой ракеты не вытягивал».

«Потому план создания гиперзвукового оружия у США есть, но пока ни о каких натурных испытаниях речь не идет. Если работы и ведутся, то в обстановке секретности, и подробности не афишируются», – констатировал Анпилогов.

При этом сейчас нельзя сказать, что США отстали от России в вопросе создания гиперзвукового оружия навсегда.

«Да, отставание есть, но оно оценивается пятью, максимум семью годами. У России гиперзвуковые ракеты уже полетели, у США они полетят через несколько лет, – считает собеседник. – Любой функционер озвучивает наиболее оптимистическую информацию. А в реальности новая техника летит на год, на два-три, а то и на пять лет позже».

«Поскольку речь все-таки идет о гиперзвуке, то тут важны вопросы управляемости, аэродинамики и прочего. Там много неприятных моментов, связанных с тем, что и топливо плохо горит при таких скоростях воздушного потока, и сам летательный аппарат в очень напряженном режиме работает из-за температуры набегающего потока, из-за давления воздуха и так далее», – подчеркнул эксперт.

«Испытания порой выявляют мелкие недочеты, которые потом могут вылиться в принципиальные проблемы, не допускающие создания аппарата, соответствующего тем характеристикам, которые заложены в исходном техническом задании», – сказал Анпилогов.

«Потому Марк Эспер, конечно, играет в оптимиста, иначе никто не даст ему оборонный бюджет. Как можно делать заявление «у нас нет ракеты»? Конечно, он будет утверждать «у нас ракета почти есть, дайте еще больше денег». Это и есть основная причина того, почему сейчас США подняли гиперзвуковое оружие, как говорится, на щит. Американские военные используют Россию, как я это называю, в качестве «удобного врага». Мол, «с русскими мы воюем чуть ли не со времен Гарри Трумэна». Под это очень легко получать деньги, звания, влияние и прочее», – резюмировал Анпилогов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что срок появления гиперзвукового оружия в арсенале Соединенных Штатов «это, наверное, вопрос пары лет».

Накануне Соединенные Штаты объявили о начале разработки гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой и запрещенным договором РСМД радиусом действия.

Отметим, на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил наличие у России гиперзвукового оружия «кражей» технологий у США.

В связи с этим в Совфеде отметили, что Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у американцев нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как СССР выиграл у США гонку за гиперзвук.