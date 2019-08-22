В Крыму оценили заявление Зеленского о возрождении G8 после «возвращения» Крыма

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить ставить условия и играть на теме российского статуса Крыма, так как данный вопрос закрыт и не обсуждается, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Эти деятели постоянно провоцируют вопрос Крыма и постоянно пытаются на этом играть и ставить какие-то условия. Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Фикс напомнил, что об этом заявлял президент России Владимир Путин, это записано в Конституции России и определено волеизъявлением жителей Крыма и поддержкой многомиллионного российского народа. «Точка в этом вопросе, и больше к этому возвращаться не нужно», – подчеркнул он.

Вице-спикер призвал Киев прекратить транслировать навязчивую идею о том, что Украина может забрать у России Крым. Полуостров навсегда связал свое будущее с Россией, подчеркнул он.

«Относительно G8, то Россия не рвется в этот клуб по интересам. Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается и выполнять какие-либо их условия», – заключил вице-спикер.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал абсурдными и оскорбительными условия, выдвинутые Зеленским по возвращению России в G8. «Россия не торгует своими гражданами и территориями», – сказал он.

По его словам, российский статус Крыма не является предметом для обсуждения с кем бы то ни было и «тем более предметом для торга». «Если Зеленский этого не понимает, это его проблемы», – подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский заявил, что возрождение формата G8 с участием России станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи проконсультировала украинского лидера «по-братски».

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