Мефедов рассказал Захаровой о реальной ситуации с получением паспорта

Освобожденный из украинского СИЗО Евгений Мефедов в комментариях под постом официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook рассказал, как в действительности обстоят дела с возвращением им российского паспорта через генконсульство в Одессе.

Он сообщил, что 20 августа действительно посещал генконсульство в Одессе и заполнил анкету на подтверждение своего гражданства.

«Без этого подтверждения, как они мне объяснили, выдача паспорта невозможна, и вся процедура стоит около 80 евро. Далее меня спросили, есть ли у меня эти деньги. Я ответил, что нет. Никто мне не сказал, что процедуру оформления мне оплатят», – написал он в своем Facebook.

Он отметил, что рассказал об этом Тамаре Долженковой, матери Сергея Долженкова, который вместе с ним покинул украинское СИЗО.

«Тот пост в Facebook на ее странице, с которых «Навигатор» и другие СМИ вырвали из контекста информацию, был составлен по моей просьбе. Я не думал, что СМИ будут искажать информацию. Данный инцидент произошел по той причине, что я и сотрудники консульства не поняли друг друга, но в помощи они не отказывали, денег не просили, но озвучили стоимость документов, не сообщив, что оплатят сами», – написал он.

Мефедов добавил, что в среду по телефону разговаривал с консулом в Одессе по его же инициативе несколько раз.

«Он сообщил, что ответ из России о моем гражданстве уже (!!!) получен (странным образом в кратчайшие сроки), и пригласил на ближайшее время для оформления документов на паспорт, который как мне он сообщил, сделают бесплатно», – добавил он.

Мефедов призвал «прекращать ругаться» по этому поводу.

Ранее в среду МВД России подтвердило гражданство Мефедова. Ему будет оформлен новый загранпаспорт, а услуги консульства будут предоставлены ему бесплатно.

19 августа Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет. Позже появилась информация, что генконсульство выставило Мефедову счет за восстановление паспорта в размере 80 евро. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эту информацию «фейком».