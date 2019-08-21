Адвокат раскритиковал Захарову за признание «фейком» ситуации с паспортом Мефедова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сведения о том, что генконсульство в Одессе потребовало от освобожденного из СИЗО Евгения Мефедова 80 евро за восстановление паспорта. В ответ его адвокат Владимир Рыбин призвал ее проверять информацию, прежде чем заявлять о «фейке».

«Осторожно! В инете распространяется фейк о том, что российский гражданин Евгений Мефёдов , которого выпустили под залог из украинской тюрьмы, где он провел 5 лет, придя в российское Генеральное консульство в Одессе, столкнулся с формальным отношением, и с него потребовали установленную плату за оформление документов , не приняв в расчет все гуманитарные обстоятельства его случая. Повторю, это фейк, деза, ложь», – написала она в своем Facebook.

Захарова заявила, что документы Мефедову оформили еще во вторник – были отправлены запросы в Россию, запущены необходимые процедуры. Плата при этом не взималась.

«Только что (21 августа 2019 года) в Генконсульство в Одессе из России поступили необходимые для оформления паспорта Мефедову материалы. Евгения пригласили прийти завтра для продолжения процедуры оформления документов, в том числе подачи непосредственно заявления для получения паспорта», – добавила она позже, уточнив, что россиянин сможет прийти в генконсульство только в пятницу.

«Еще раз повторю – об оплате речи нет, учитывая гуманитарные обстоятельства», – заявила Захарова.

Однако позже адвокат Владимир Рыбин, который защищает интересы многих россиян на Украине, в том числе Мефедова, записал видеообращение к Захаровой.

«Когда вы говорите, что это фейк и ему оформлены все необходимые документы, и что представители генконсульства оказывают ему какую-то помощь, вы проверяйте, пожалуйста, эту информацию. Иначе получается, что адвокат Рыбин, родители Мефедова, мать Сергея Долженкова, которая также ждала его пять лет из СИЗО, распространяют фейки. Я уверяю вас, Мария, что представители генконсульства России в Одессе не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы Евгений Мефедов попал на свободу», – заявил он.

По словам Рыбина, сотрудники консульства отказали ему в выдаче необходимых документов, оформлении паспорта и отказывали ему в предоставлении хотя бы минимальной моральной поддержки.

«Обратите внимание, пожалуйста, на этих представителей, и проведите среди них разъяснительную работу. Я уверен, Мария, что в скором будущем дипломатия Российской Федерации будет на гораздо более высоком уровне по отношению к своим гражданам», – заявил адвокат.

Накануне украинец Олег Долженков, брат Сергея Долженкова, вышедшего из заключения вместе с россиянином Мефедовым, заявил, что последнему выставили счет в 80 евро за восстановление паспорта в российском генконсульстве в Одессе.

Напомним, фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков накануне вышли на свободу из СИЗО Николаева. Под стражей они провели пять лет. Залог за их освобождение составил 5,3 тыс. долларов.