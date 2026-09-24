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Лукашенко помиловал 15 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении 15 заключенных, большинство из которых отбывали наказание за преступления экстремистского характера.
Глава белорусского государства принял решение помиловать группу заключенных, передает ТАСС. Информацию об этом распространил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности», – отмечается в публикации.
Уточняется, что большинство помилованных – это женщины, их десять человек. Все они предварительно подали ходатайства, полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Также осужденные пообещали впредь вести правопослушный образ жизни.
В июле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 осужденных.
В конце прошлого года глава государства подписал указ об освобождении 22 человек.
В январе 2025 года белорусский лидер освободил от наказания еще 15 граждан.