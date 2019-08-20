Российское консульство выставило политзаключенному Мефедову счет

Гражданину России Евгению Мефедову, освобожденному под залог из украинского СИЗО, российское консульство в Одессе выставило счет в 80 евро за восстановление паспорта, утверждает украинец Олег Долженков, брат Сергея Долженкова, вышедшего из заключения вместе с россиянином.

«Гражданину РФ Мефедову, который провел 5,5 лет в украинском СИЗО, без каких-либо доказательств, по политическим статьям – естественно, освобожден без денег и каких-либо документов, кроме справки об освобождении – консульство РФ в Одессе выставило счет в 80 евро за восстановление паспорта», – написал Долженков в своем Facebook.

Отметим, что госпошлина для восстановления российского паспорта за границей стоит 5 тыс. рублей. Кроме того, за границей могут выдать свидетельство об утере паспорта в чужой стране. Консульский сбор в этом случае может составить до 100 долларов (до 90 евро).

Напомним, фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков накануне вышли на свободу из СИЗО Николаева. Под стражей они провели пять лет.

Залог за их освобождение составил 5,3 тыс. долларов.