МВД подтвердило российское гражданство Евгения Мефедова

МВД России подтвердило гражданство Евгения Мефедова, ему будет оформлен новый загранпаспорт, а услуги консульства будут предоставлены ему бесплатно.

«Двадцатого числа мы его приняли в генеральном консульстве, он написал заявление. В соответствии с этим заявлением мы направили соответствующий запрос в МВД, чтобы подтвердили, что он является гражданином России и прописан на территории РФ... Мы получили сегодня ответ. Теперь у нас есть все документы, чтобы оформить ему новый паспорт. Получить от него заявление, сфотографировать его, направить в Москву и на Госзнаке изготовят новый паспорт, пришлют нам, мы выдадим ему», – сообщил и. о. генконсула России в Одессе Андрей Осьмаков РИА «Новости».

Он добавил, что у Мефедова после выхода из СИЗО 19 августа денег нет, поэтому консульство не возьмет с него консульский сбор, запрос Мефедова в консульстве был обработан всего за сутки.

«Консульский сбор на направление запроса мы даже не взимали с него... У человека вообще нет никаких денег, он только что вышел из СИЗО», – добавил дипломат.

Осьмаков рассказал, что Мефедов приехал на Украину в 2013 году по российскому паспорту, который позже был подшит к материалам дела, на данный момент никаких документов у россиянина нет. Однако на данный момент Мефедов находится под подпиской о невыезде, поэтому даже при наличии российского паспорта он не сможет покинуть Украину.

«Их обвиняли в том, что они призывали к свержению существующего строя, а на самом деле они просто совершили мотопробег из Одессы, возложили цветы в Николаеве к памятнику героям-ольшанцам (старший лейтенант Константин Ольшанский, командир подразделения, освобождавшего Николаев в 1944 году, – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил дипломат.



19 августа Мефедов вышел из СИЗО в спустя пять лет. Ранее появилась информация о том, что генконсульство выставило Мефедову счет за восстановление паспорта в размере 80 евро. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эту информацию «фейком», добавив, что все необходимые процедуры по восстановлению документов были для россиянина бесплатными.