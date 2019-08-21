Главы генштабов обсудили военные отношения России и США

Взгляд
21 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:14  |  vz.ru
Разделы

Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
Перейти а раздел…

США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Митинги и империя страстей

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Участники дискуссии вокруг московских протестов как бы договорились вести разговор в моральной плоскости, взяв в качестве не требующего доказательства тезиса известную фразу «в семье не без урода». Вопрос только – кто урод. Подробности...

Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Нужна ли России «Большая восьмерка»?

    Что изменится для русских в Риге?

    Конфузы с участием первых леди

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Меркель и Джонсон нашли препятствия для воссоздания G8
              Путин расценил «мертвые души» на выборах в Мосгордуму как фальсификациюПутин признал работу погибших под Северодвинском ученых над перспективным вооружениемИностранные наркотические и психотропные препараты для детей завезут в РоссиюТрамп собрался отменить право на получение гражданства США по рождению
              Путин заявил о преждевременности разговоров о его планах после 2024 годаРоссия завершила строительство «Северного потока – 2» на финляндском участкеВрачи отказались перевозить девочку в «запредельной коме» из Турции в РоссиюПотребительские цены в России снизились
              Путин заявил о способности России обойтись без Совета ЕвропыКремль предложил узнать мнение всех членов G7 по возвращению РоссииГрузия начала строить на границе Абхазии «отель политической значимости»Стало известно о катастрофическом обмелении реки Лена

              Главная тема


              Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект

              сделка века


              Выяснилось, сколько денег США готовы предложить за Гренландию

              «абсолютно неадекватно»


              Шарий разъяснил испуг украинских политиков от поста Макрона на русском языке

              искусственный интеллект


              Эксперт увидел первые признаки угрозы роботов человеку

              Видео

              Москва – Париж


              Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

              АЭС «Белене»


              Россия дает экономике Болгарии шанс на выживание

              ошибки путчистов


              Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

              воровство технологий


              СССР выиграл у США гонку за гиперзвук

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Витрина для Тайваня


              Геворг Мирзаян: Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

              «Трамповская» рецессия


              Дмитрий Дробницкий: Каким будет новый мировой экономический кризис

              ресторан «Армения»


              Сергей Худиев: Миссия государства – защита интересов мещанина

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Главы генштабов обсудили военные отношения России и США

              21 августа 2019, 20:47

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Руководители Генштаба Вооруженных сил России и Комитета начальников штабов США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, обсудив отношения двух стран в военной области, сообщили в Минобороны.

              Телефонный разговор состоялся в среду. По сообщению Минобороны, стороны «обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области», передает ТАСС.

              В марте состоялась встреча Герасимова и Данфорда. Перед этим они общались в начале января и обсуждали ситуацию в Сирии на фоне заявлений США о выводе войск из этой страны.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............