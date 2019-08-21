Главы генштабов обсудили военные отношения России и США

Руководители Генштаба Вооруженных сил России и Комитета начальников штабов США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, обсудив отношения двух стран в военной области, сообщили в Минобороны.

Телефонный разговор состоялся в среду. По сообщению Минобороны, стороны «обсудили ряд актуальных вопросов российско-американских отношений в военной области», передает ТАСС.

В марте состоялась встреча Герасимова и Данфорда. Перед этим они общались в начале января и обсуждали ситуацию в Сирии на фоне заявлений США о выводе войск из этой страны.