Россия потребовала пересмотра решения по иску Ощадбанка из-за недобросовестности истца

Москва просит пересмотреть Парижское арбитражное решение по иску Ощадбанка по Крыму в связи с недобросовестным поведением истца в процессе, сообщает пресс-служба российского Минюста. Украинская сторона скрыла некоторые обстоятельства дела.

«Обнаруженные доказательства позволили Российский Федерации на основании норм французского права обратиться 19 августа 2019 года за пересмотром арбитражного решения в тот же трибунал, который вынес первоначальное решение», – передает РИА «Новости» сообщение Минюста.

Министерство указывает, что с 2018 года Россия оспаривает правомерность арбитражных решений, которые вынесены по искам украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова и подконтрольных им компаний. Кроме того, оспариваются решения по искам госкомпаний Украины, которые были поданы в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

«В ходе указанной работы были обнаружены внутренние документы одного из истцов – Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением», – говорится в сообщении.

Минюст подчеркивает, что соглашение не охватывает инвестиции советского периода, речь идет только об инвестициях, сделанных после 1 января 1992 года. В то же время Ощадбанк – это бывший украинский филиал Сбербанка СССР, а крымское отделение Ощадбанка также существовало уже в советское время. Об этих фактах Ощадбанк в арбитраже умолчал.

Крупнейший украинский госбанк в ноябре 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признает.