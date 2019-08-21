В Заполярье начался форум гражданских активистов #ЧТОНЕТАК

Форум гражданских активистов в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК начал работу в Заполярье. Мероприятие проводит Общественная палата России.

В Кольском районном центре культуры собрались члены Общественных палат России и Мурманской области, представители органов власти, инициативных групп, лидеры НКО, эксперты и журналисты, чтобы обсудить проблемы региона и предложить варианты решения острых вопросов. Ведущим и модератором дискуссии выступает секретарь ОПРФ Валерий Фадеев, сообщает «Федерал Пресс».

Активное участие в работе круглого стола принимает врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Успешно начатый открытый диалог общественников и властей области на самые острые темы уже показал, что команда главы региона внимательно слушает все конструктивные силы регионального общества и рассматривает власть как сервис для людей, работа которого настраивается под запросы граждан.

Наглядным примером тому служит проект формирования комфортной городской среды, идеологом и инициатором которого Андрей Чибис выступил еще во время работы в Минстрое. Все принципиальные решения в рамках проекта принимаются не чиновниками, а самими гражданами при помощи голосования.

На изменение качества окружающей городской среды с целью сделать его более комфортным для жизни направлена также программа дополнительного благоустройства. Программа стартовала по инициативе врио губернатора как ответ власти на риторику «пора валить». Андрей Чибис убежден, что жизнь на Севере сегодня можно и нужно сделать комфортнее.

Напомним, что на заседании профильного комитета по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», проходившем на этой неделе в Москве, вице-премьер Виталий Мутко поддержал предложение Андрея Чибиса увеличить финансирование северных регионов. Мурманские власти рассчитывают на увеличение финансирования на 40% проекта городской среды.

«Реализация этого предложения добавит нам как минимум 50 млн рублей. Это минимум. Это исходя из тех денег, которые мы получали раньше в год. А что такое 50 млн рублей? Это несколько проектов, которые можно сделать в наших малых городах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона рассказал коллегам о плане благоустройства муниципалитетов Мурманской области. Предполагается строительство более 100 объектов: общественные пространства, спортивные и детские площадки, остановки, городские катки, лыжные трассы, арт-объекты и многое другое.

На своей странице в Instagram глава региона отметил: «Из-за короткого строительного сезона, полярных коэффициентов, трудной логистики и более сложных технологий нам будут выделять больше денег, чем регионам с более комфортным климатом – и это справедливо».

В ходе форума участники обсуждают эти и другие вопросы, а также наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, этнической самобытности, экологии, благотворительности, культурных инициатив. Сегодня актуальные проблемы в Мурманской области решаются достаточно оперативно. Например, жители приморского региона недавно задали властям вполне резонный вопрос: «Почему мы покупаем нашу же рыбу втридорога?». Так родилась и начала действовать программа «Наша рыба», ставшая прямым и убедительным ответом на запрос граждан. В рамках этого проекта Андрей Чибис заключил соглашения с рыбаками и тем самым добился того, что в магазинах Мурманска и области цена на рыбу снизилась на треть. Сейчас рыбу по сниженным ценам можно купить в 21 магазине в 12 городах региона.

Одним из главных принципов работы нынешней власти стала реальная открытость для каждого из жителей территории. Еженедельные оперативные совещания транслируются в социальных сетях. Во всех районах прошли открытые встречи главы региона с гражданами, где свои вопросы и проблемы озвучили все желающие. Вести такую практику Андрей Чибис потребовал и от всех глав муниципалитетов.

И в среду с утра в городском сквере в центре Мурманска была установлена масштабная инсталляция в виде букв #ЧТОНЕТАК, где все желающие могут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем области и города. Они обязательно будут рассмотрены и учтены в работе.

Ранее сообщалось, что форум стартует 21 августа в 12.00.

Напомним, что федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и был реализован в 16 регионах России: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Карелия и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях.