Форум гражданских активистов #ЧТОНЕТАК пройдет в Мурманской области

Общественная палата России проведет в Мурманской области традиционный форум гражданских активистов в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК.

Форум стартует 21 августа в 12.00, говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники форума обсудят наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, этнической самобытности, экологии, благотворительности, культурных инициатив.

В этот же день в центре Мурманска около стелы «Мурманск – город-герой» будет установлена масштабная инсталляция в виде букв #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем области и города.

В работе форума примут участие члены Общественной палаты России и Общественной палаты Мурманской области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты.



Федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и уже реализован в 16 регионах России.