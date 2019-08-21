Белоруссия предложила России совместно продвигать экспорт

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Андреем Слепневым заявил о перспективе сотрудничества Белоруссии и России по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны.

«Мы готовы перейти к практическим шагам по поддержке экспорта в третьи страны, особенно той продукции, в которой есть большая доля локализации российского производства», – сказал глава белорусского правительства, передает ТАСС.

Румас отметил готовность обсудить предложения генерального директора РЭЦ по «финансированию интеграционных проектов, экспортоориентированных проектов, проектов по импортозамещению».

«Вы сегодня будете подписывать соглашение с нашим «Белэксимгарантом» (один из крупнейших страховщиков в Белоруссии – прим. ТАСС). Мы в правительстве приветствуем этот договор, это поможет снизить стоимость конечного финансирования за счет того, что мы уменьшим количество посредников», – сказал Румас.

По мнению Румаса, договоренности с РЭЦ будут «способствовать развитию торговых и экспортных операций».

Премьер Белоруссии, подчеркнув отличие белорусской системы поддержки экспорта от российской, заявил о заинтересованности «глубже обсудить опыт Российского экспортного центра и институтов, которые в него входят».

«Мы сосредоточились только на финансовых инструментах. Российский экспортный центр является агентом правительства и оказывает наряду с финансовой и нефинансовую поддержку, являясь своего рода одним окном для экспортеров», – уточнил он.

Между тем, Андрей Слепнев сообщил о готовности РЭЦ предложить компаниям из Белоруссии стать участниками промышленной зоны России в Египте: «Мы готовы белорусские предприятия, которые заинтересованы во вхождении на африканский рынок, приглашать в эту зону. Кроме локации, мы еще предоставляем возможности по продвижению, по финансированию торговли».

Слепнев напомнил, что в прошлом году для Белоруссии был поддержан экспорт на 1 млрд 333 млн долларов. «За все время работы наших финансовых инструментов, «ЭКСАРа», мы поддержали почти 5,5 млрд долларов (белорусского экспорта – прим. ТАСС)», – уточнил он.

«Это не только российские поставки комплектующих (для белорусского производства – прим. ТАСС), но и совместные поставки на третьи рынки», – заявил глава РЭЦ, приведя в пример проект по поставкам продукции белорусского МАЗа на Кубу.

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». В состав группы РЭЦ интегрированы АО «Российский экспортный центр», «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» («ЭКСАР») и государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (АО «Росэксимбанк»).

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось рекордно заработать на экспорте.

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