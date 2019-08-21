РСЗО «Торнадо-С» получила разрешение на экспорт

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) выведет на международный рынок новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщили в Ростехе.

«Ростех продолжает разрабатывать новые виды высокотехнологичного вооружения. В числе таких новинок – РСЗО «Торнадо-С». Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок. Ее главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300 мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км», – передает РИА «Новости» слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

По словам гендиректора «Техмаша» Владимира Лепина, 300-миллиметровые управляемые снаряды к РСЗО «Торнадо-С» с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами является новейшей разработкой предприятия НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева.

«Созданы они на базе корректируемых 300 мм реактивных снарядов РСЗО «Смерч» за счет блока системы управления, построенной на бесплатформенной инерциальной навигационной системе с поддержкой бортовой аппаратуры спутниковой навигации», – пояснил он.

В конце апреля российские военные провели первые боевые стрельбы из «Торнадо-С».

Напомним, в мае российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С».

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