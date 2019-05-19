Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» поступила в российскую армию, началась опытно-промышленная эксплуатация новой техники, сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на проходящей в Минске выставке MILEX-2019.

Представитель «Техмаша» сообщил, что по заданию Минобороны концерном была отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С», передает РИА «Новости».

«Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация», – сказал Кочкин.

В конце апреля российские военные провели первые боевые стрельбы из «Торнадо-С».

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