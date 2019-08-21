Летевший в Жуковский самолет экстренно сел в Оренбурге из-за ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге, так как ребенку на борту стало плохо.

«Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе – Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга», – сказано в сообщении авиакомпании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что бригада скорой помощи встретила ребенка у трапа самолета, после чего девочку срочно госпитализировали.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Газета ВЗГЛЯД писала о «чуде», произошедшем на кукурузном поле под Москвой.

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