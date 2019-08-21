Определен исполнитель главной роли в фильме «Матрица 4»

Кинокомпания Warner Brothers Pictures анонсировала выпуск четвертой части фильма «Матрица» с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс в главных ролях.

Как сообщает издание Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха, режиссером и сценаристом четвертой «Матрицы» станет Лана Вачовски.

«Мы очень рады вернуться в «Матрицу» с Ланой. Лана – настоящий провидец, исключительный и оригинальный кинорежиссер, и мы счастливы, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной «Матрицы», – передает РИА «Новости» слова Эммериха.

Съемки фильма кинокомпания планирует запустить в начале 2020 года.

«Многие из идей о нашей реальности, которые Лили, и я открыли 20 лет назад, имеют сегодня еще более важное значение. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями», – заявила Вачовски.

Напомним, в июне сообщалось, что началась работа над четвертым фильмом франшизы «Матрица», роль Нео в нем исполнит Майкл Б. Джордан («Черная пантера», «Крид»).