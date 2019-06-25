Нео в новой «Матрице» решили сделать чернокожим

Началась работа над четвертым фильмом франшизы «Матрица», роль Нео в нем исполнит не Киану Ривз.

Проект носит рабочее название Project Ice Cream. Сами съемки стартуют в Чикаго в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Francetvinfo.

Пока не сообщается, идет ли речь о перезапуске, спин-оффе, сиквеле или приквеле, но известно, что роль Нео исполнит Майкл Б. Джордан («Черная пантера», «Крид»).

О своей заинтересованности в проекте сообщала одна из сестер Вачовски – Лана Вачовски.