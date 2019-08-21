Банду грабителей-наркоманов с боем задержали в Татарстане

В Татарстане сотрудники полиции и Росгвардии с боем задержали банду, члены которой подозреваются в целой серии особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, сначала подозреваемые угнали машину в автосалоне в Казани, затем избили мужчину о отобрали у него деньги и мобильник, после чего переехали в Набережные Челны, где ограбили квартиру, украв 15 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Во время задержания они подозреваемые стреляли в сотрудников полиции, угрожали взорвать гранату и требовали их пропустить. Силовикам в ответ пришлось в ответ применить оружие.

«Территория населенного пункта была оцеплена нарядами полиции. На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны. У них изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты», – рассказала Волк.

По данным следствия, задержанные могли находится под действием наркотиков.

Напомним, 13 августа подростки из банды АУЕ избили прохожего в Санкт-Петербурге.