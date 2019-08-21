МИД «разобрал по словам» выступление Помпео

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Госсекретаря США Майкла Помпео на дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

«Господин Помпео, мы очень внимательно выслушали ваше выступление. Я даже попросил своих коллег разобрать его буквально по словам, так как от него действительно многое зависит. Оказалось, что вы использовали очень много слов, имеющих отрицательную коннотацию – вызовы, угрозы, режим...», – передает ТАСС обращение Полянского к Помпео.

По словам российского дипломата, Помпео лишь «один раз использовал слово «сотрудничество» и ни разу не употребил слово «диалог».

«С нашей же точки зрения, именно эти два понятия лежат в центре дипломатических усилий», – подчеркнул Полянский.

Он добавил также, что Иран и США должны отойти от опасной черты в отношениях и разрешить противоречия через диалог.

«Хотел бы заверить, что даже в этом непростом контексте мы будем продолжать убеждать и иранских, и американских коллег в том, что нужно отойти от этой опасной черты, начать урегулировать противоречия через цивилизованный диалог, который предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа», – сказал Полянский.

В мае прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном. После этого Тегеран решил отказаться от ряда обязательств по ядерной программе.

10 июля президент США Дональд Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана. В ответ Иран обвинил США в «экономическом терроризме».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД