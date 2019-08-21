КНДР обвинила США в дестабилизации обстановки на Корейском полуострове

Корейская Народно-Демократическая Республика обвинила США в нагнетании напряженности в регионе и срыву ранее достигнутых договоренностей.

«Неизменная враждебная политика США заставляет нашу страну предпринимать необходимые контрмеры по укреплению обороны, чтобы противостоять потенциальным и прямым угрозам», – приводит ТАСС текст статьи северокорейского издания Rodong Sinmun.

В качестве одного из примеров враждебности издание называет завершившиеся совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула.

«Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения [США и КНДР] не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира. Мы не раз предупреждали, что направленные на КНДР враждебные действия, такие как военные учения, помешают улучшению отношений с Вашингтоном и приведут к пересмотру шагов, которые мы уже предприняли на этом направлении», – подчеркивает издание.

В этой связи Пхеньян «вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны», – отмечают авторы статьи.

В прошлую пятницу КНДР запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море.

В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что скорость снарядов превысила 6 числа Маха. Это соответствует характеристикам гиперзвукового оружия. Однако эксперты усомнились в наличии у КНДР гиперзвукового оружия.

Позднее в Сеуле уточнили, что КНДР, вероятно, провела запуск баллистических ракет малой дальности. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет.

Лидер КНДР назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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