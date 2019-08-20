Трамп подтвердил кандидатуру на пост посла в России

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен назначить послом в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

По словам Трампа, Салливан «вполне может быть назначен послом», передает ТАСС.

Ранее об этом сообщал The New York Times.

На прошлой неделе Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину о скорой отставке нынешнего посла Джона Хантсмана. Предполагается, что Хантсман покинет свой пост 3 октября.

Салливан в середине 2000-х работал юрисконсультом в Пентагоне, министерстве торговли США, с 2007 по 2009 годы был заместителем министра торговли.

С 2010 по 2016 годы был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, затем перешел на работу в Госдеп.

В 2018 году был врио госсекретаря США до утверждения Майка Помпео на этот пост Конгрессом. После этого остался заместителем госсекретаря США, участвовал в переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.