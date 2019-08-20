В Ростовской области прошел флешмоб в поддержку фестиваля «Таврида – АРТ»

«Наши делегаты составили из человеческих фигур слово «АРТ». Мы сняли все это с квадрокоптера и смонтировали ролик», – рассказал газете ВЗГЛЯД Святослав Кундрюков, представитель Агентства развития молодежных инициатив Ростовской области. Таким стал один из флешмобов, которые проходят в 25 регионах России в поддержку открывающегося во вторник фестиваля «Таврида – АРТ».

«Во флешмобе приняли участие около шестидесяти человек. Все они отправляются на фестиваль «Таврида – АРТ», – рассказал Святослав Кундрюков . Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» открывается во вторник в крымском Судаке, и продлится до 26 августа. С прошлой среды в 25 регионах России начались флешмобы, посвященные фестивалю – помимо Ростовской области, они прошли, например, в Петербурге, Белгородской области, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии. «Фото и видеоматериалы нашего флешмоба можно будет найти на странице «В Контакте», – отметил представитель Агентства развития молодежных инициатив Ростовской области.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, фестиваль соберет на одной площадке 4, 5 тысяч молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тысяч зрителей. «На фестиваль отправились ребята совершенно разноплановых увлечений, – рассказал Кундрюков. – Они готовились по разным направлениям: танцы, КВН, музыка. Представлены любители паркура, импровизации. Группа ребят подготовила акробатический номер в формате уличного «баттла».

«Флешмоб вместе с краткой репетицией будущих выступлений занял около получаса, – отметил собеседник. – Затем все сфотографировались на память, загрузились в автобус и отправились в направлении Судака, где в бухте Капсель пройдет «Таврида -АРТ».

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также входит форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

Как отмечают организаторы, фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. В дни основной программы «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.