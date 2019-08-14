Флешмобы стартовали в преддверии фестиваля «Таврида – АРТ»

В 25 регионах России с 14 по 20 августа пройдут флешмобы, посвященные предстоящему фестивалю творческих сообществ «Таврида – АРТ», который состоится в Крыму. Акции организуют участники фестиваля, отправляющиеся из своих городов на мероприятие.

Флешмобы организуют представители Белгородской области, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской Республики, Ростовской области, Кабардино-Балкарской, Удмуртской Республики и других регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятия пройдут на площадках железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, центральных площадей городов и в других точках сбора региональных делегаций.

Будущие участники фестиваля организуют тематические костюмированные шествия в национальных костюмах, танцевальные представления, музыкальные перформансы и другие творческие флешмобы.

«Меня радует, что фестиваль «Таврида – АРТ» начинается уже в нашем городе. Это большое событие, а с помощью флешмобов мы можем объединить всех участников фестиваля и зарядиться творческой атмосферой. Мне очень нравится, что эту идею поддержали молодые люди не только из нашего региона, но из других. Это значит, что на фестивале мы встретим таких же заряженных на позитив людей, и это не может не радовать», – поделился впечатлениями участник флешмоба Расим Папшуов из Карачаево-Черкесской Республики.

«Флешмобы – это своеобразное начало фестиваля. Мне кажется, иногда нужно добавлять немного креатива в повседневную жизнь нашего города. А фестиваль – это отличный повод показать, что мы умеем», – рассказала Алина Тхазаплижева из Кабардино-Балкарской Республики.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке 4, 5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. В дни основной программы «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также входит форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится в Крыму с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства запланировано на 2022 год). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

Ранее стало известно, что группировка «Ленинград» выступит на фестивале «Таврида–АРТ».