Группировка «Ленинград» выступит на фестивале «Таврида – АРТ»

На сцене первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» 25 августа выступит группировка Ленинград, кроме музыкантов из Петербурга зрителей ждут главные рокеры и рэперы страны, а также звезды «Русского Радио».

Фестиваль пройдет с 20 по 26 августа в Республике Крым, в городе Судак, Бухта Капсель, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основная программа для зрителей будет организована с 23 по 25 августа. Каждый вечер фестиваля будет посвящен разным музыкальным жанрам: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль и концерт звезд «Русского радио». Наряду с известными музыкальными номерами на сцене будут представлены результаты коллабораций именитых исполнителей и молодых музыкантов.

23 августа на фестивале выступят Ария, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, 25/17 и Пикник. Хэдлайнером дня станет Гарик Сукачев.

24 августа пройдет рэп-фестиваль, на который приедут Natan, GUF, ST, НАZИМА, TERNOVOY, Кравц, Клава Кока, Doni, Slame, Дана Соколова, Анет Сай. Хэдлайнер этого дня – МОТ. После рэперов сцену захватит ночь Stand-Up Comedy, где резиденты Comedy Woman и проекта Stand-Up выступят вместе с начинающими комиками-выпускниками смены Stand-Up Comedy Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

25 августа на главную сцену фестиваля выйдут звезды «Русского Радио» Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова и Моя Мишель. В этот же день состоится демонстрация самого масштабного и оригинального арт-манифеста, подготовленного участниками арт-кварталов фестиваля. Кульминацией вечера станет шоу фейерверков.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» является частью арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (завершение строительства запланировано на 2022 год). Организатор – Центр развития культурных инициатив.