Болгарские отели снизили цены для привлечения российских туристов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в Болгарии владельцы отелей устанавливают «сентябрьские цены», то есть снижают их до 40%. Так они намерены увеличить приток российских туристов и закончить сезон без серьезного ущерба для туристической отрасли.

«По сообщениям болгарских СМИ, из-за снижения иностранного турпотока болгарские курорты уже в августе стали работать по «сентябрьским ценам». Как заявила журналистам исполнительный директор Национального совета по туризму Болгарии Полина Карастоянова, отельеры предлагают цены, с которыми «хотят закончить сезон без серьезного ущерба», – отметили в АТОР, передает РИА «Новости».

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова ранее констатировала, что этот сезон идет «тяжело». Так, за первое полугодие произошло сокращение зарубежных прибытий на 0,3%.

Между тем, болгарские СМИ сообщают, что падение по основным рынкам (Германия, Великобритания) составило от 10% до 15%. По данным Пограничной службы ФСБ России, в годовом выражении турпоток из России в Болгарию за первое полугодие упал почти на 11,5% (152 тыс. человек).

«О том, что Болгария в этом сезоне не добирает туристов, и отели регулярно выставляют спецпредложения (СПО), сообщают и российские туроператоры. Так, по данным TUI Россия, скидки на проживание доходят до 30-40%. Туроператор отмечает, что такой дисконт наблюдается практически по всем курортам Болгарии, но наиболее щедры на СПО отельеры Солнечного Берега, Золотых Песков и Албены», – добавили в ассоциации.

Однако в целом по сезону этого года туроператоры прогнозируют по Болгарии результат, близкий к показателям 2018 года. Так, TUI Россия, «Интурист» и «Библио-Глобус» уверены, что они выполнят планы на сезон.

Ранее в АТОР сообщили, что самым популярным направлением у российских туристов летом 2019 года стали курорты Краснодарского края.

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