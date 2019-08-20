В ЛНР отреагировали на финансирование комедии о войне женой Порошенко

Создание комедии о войне в Донбассе, которую профинансировал Украинский культурный фонд Марины Порошенко, безнравственно, заявил бывший официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Идея посмеяться над трагическими событиями в Донбассе могла прийти в голову только человеку, лишенному элементарных чувств нравственности и полностью потерявшему связь с реальностью. А люди, финансирующие подобные идеи, должны иметь сильную мотивацию, в виде отмывания кругленькой суммы, ведь Марина Порошенко возглавляет Украинский культурный фонд, и деньги дает не из своего кармана», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что комедия, которая снята об охватившем всю страну горе, станет «плевком в душу не только жителям Донбасса, но и украинцам».

«Я думаю, сложно будет объяснить матерям и женам украинских военнослужащих, потерявшим своих близких в этой войне, почему из бюджета страны, который и так трещит по швам, выделяют деньги на подобный бред, а не на помощь тем, кто лишился кормильцев. Десяткам тысяч калек, которые получили свои травмы в конфликте, тоже будет не до смеха», – заметил Марочко.

Ранее стало известно, что Украинский культурный фонд, возглавляемый Мариной Порошенко, выделил 8,9 млн гривен (примерно 23 млн рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе.

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