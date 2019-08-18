Жена Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой бывшего президента Украины Петра Порошенко Мариной, выделил 8,9 млн гривен (примерно 23 млн рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» – комедии о войне в Донбассе.

Предстоящая картина занимает в списке отчета фонда третье место по объему выделенных средств, пишет украинское издание «Страна».

Ожидается, что в прокат фильм выйдет в октябре 2019 года.

В анонсе ленты говорится, что кинолента поможет украинцам «избавиться от травм войны».

С учетом выделенного гранта за конкурс «Госкино», по которому создателям картины досталось еще 7,4 млн гривен (примерно 19 млн рублей), суммарно фильм получает 16 млн гривен (около 42,5 млн рублей).

Добавим, что ранее телеканал «112 Украина» принял решение отказаться от показа фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история» на фоне угроз, поступающих со стороны радикально настроенных граждан.