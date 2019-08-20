В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Пока насчет возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского никаких конкретных наметок нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Кроме того, по его словам, пока нет никакой конкретики и по срокам проведения «нормандского формата».

Ранее Путин заявил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм. На прошлой неделе в Кремле заявили, что Путин положительно относится к Зеленскому, но главное – реализация достигнутых договоренностей.

Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.