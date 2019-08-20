Полувековую «капсулу времени» нашли в Ярославской области

Во время земляных работ в Рыбинске (Ярославская область) водитель экскаватора раскопал заложенную в 1968 году капсулу времени на месте, где стоял памятник Ленину, рассказали в администрации города.

«В парке в микрорайоне Волжский ведется благоустройство... Во время выполнения земляных работ водитель экскаватора зацепил ковшом металлический предмет. Позже оказалось, что это капсула времени, пролежавшая в земле 51 год», – передает РИА «Новости» сообщение администрации Рыбинска.

Как рассказал депутат муниципального совета Рыбинска Петр Кельберг, капсула найдена на месте, где находился памятник Ленину. Капсулу заложили в 1968 году во время строительства парка.

«Несколько лет назад памятник демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли. Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев», – рассказал Кельберг.

Письмо, найденное в капсуле, написали молодые люди из Рыбинска, которые передали потомкам «горячий комсомольский привет».

Напомним, в сентябре 2019 года в стене роддома на Урале нашли записку с претензиями к Брежневу.