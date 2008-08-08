В стене роддома на Урале нашли записку с претензиями к Брежневу

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...

Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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             7 сентября 2018, 20:00
          Фото: с личной страницы Натальи Цветковой ВКонтакте
          Текст: Ольга Никитина

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          Во время ремонта в челябинском роддоме № 3 бригада рабочих обнаружила в стене бутылку с запиской, датированной 16 октября 1980 года; в послании из прошлого рассказывается, что люди «не голодают, но мяса нет», так как «Брежнев отправляет все за границу».

          «Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 16 человек. Зарплата плотника пятого разряда: 180–200 рублей в месяц», – приводит «Комсомольская правда» текст послания из прошлого.

          «С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов», – сказано в записке.

          Акушерка ГБУЗ ОКБ №3 Наталья Цветкова рассказала, что рабочие снимали дверные косяки и увидели нишу сверху, в которой и лежала бутылка с письмом. Она была закрыта выструганной деревянной пробкой и обернута в клочок пожелтевшей газеты. «Я находилась в это время рядом и видела, как достали находку», – сказала Цветкова.

          Авторов записки пока разыскать не удалось.

          В августе прошлого года на цементном заводе в Бурятии зачитали текст послания «капсулы времени», написанной рабочими в 1967 году.


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