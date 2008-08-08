В стене роддома на Урале нашли записку с претензиями к Брежневу

Во время ремонта в челябинском роддоме № 3 бригада рабочих обнаружила в стене бутылку с запиской, датированной 16 октября 1980 года; в послании из прошлого рассказывается, что люди «не голодают, но мяса нет», так как «Брежнев отправляет все за границу».

«Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 16 человек. Зарплата плотника пятого разряда: 180–200 рублей в месяц», – приводит «Комсомольская правда» текст послания из прошлого.

«С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов», – сказано в записке.

Акушерка ГБУЗ ОКБ №3 Наталья Цветкова рассказала, что рабочие снимали дверные косяки и увидели нишу сверху, в которой и лежала бутылка с письмом. Она была закрыта выструганной деревянной пробкой и обернута в клочок пожелтевшей газеты. «Я находилась в это время рядом и видела, как достали находку», – сказала Цветкова.

Авторов записки пока разыскать не удалось.

В августе прошлого года на цементном заводе в Бурятии зачитали текст послания «капсулы времени», написанной рабочими в 1967 году.