Роспотребнадзор назвал максимальное число уроков у первоклассников

Число уроков для первоклассников не должно быть более четырех в день, для школьников 2-4 классов – не более пяти, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для 1-го класса до 37 академических часов для 10-11 классов), без учета времени на выполнение домашнего задания. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся первых классов - не должен превышать четырех уроков; для обучающихся 2-4 классов - не более пяти уроков», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что школьникам 5-6 классов рекомендуется не более шести уроков в день, а для 7-11 классов – не более семи.

При составлении расписания следует чередовать различные по сложности предметы и делать четверг и пятницу облегченными для предупреждения переутомляемости.

Роспотребнадзор также напомнил, что за компьютером на уроках школьники 1-2 классов могут проводить не более 20 минут, учащиеся 3-4 классов – не более 25 минут, пятиклассники и шестиклассники – не более 30 минут, а школьники старших классов – не более 35 минут.

В ведомстве также дали рекомендации по школьной форме.

«Форма для учеников должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, устойчивого к потере цвета. Она должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая в приоритетном отношении зависит от материала, из которого сшита школьная форма. В этой связи приоритет отдается одежде для обучающихся преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что форма должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий и температурному режиму в помещении.

Напомним, в понедельник в Роспотребнадзоре рассказали, что рюкзак с учебниками для школьников 1-2 классов должен весить не более 2,2 кг.