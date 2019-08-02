Стало известно о звонке Скрипаля родственникам в России

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль позвонил своей матери по телефону и поговорил с ней и с племянницей Викторией, об этом сообщила сама Виктория Скрипаль.

Разговор с Сергеем Скрипалем состоялся еще 26 июня, сказала Виктория «Известиям».

Экс-офицер ГРУ заявил, что не собирается возвращаться в Россию, сказала собеседница издания. Он пожаловался на ухудшение самочувствия и пояснил, что находится под постоянным наблюдением врачей.

Разговор проходил на протяжении пяти минут, телефон работал в режиме громкой связи, уточнила Виктория. Она добавила, что дяде 23 июня исполнилось 68 лет, вероятно, именно поэтому он позвонил родне.

С Юлией Скрипаль родственникам не удалось пообщаться.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

В пятницу США заявили о введении новых санкций из-за дела Скрипалей в отношении России.