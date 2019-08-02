Уничтоженные в Ливии украинские самолеты показали на снимках из космоса

Фотографии, на которых якобы запечатлены уничтоженные самолеты украинской частной компании, опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

На других кадрах, опубликованных каналом, самолет демонстрируется с земли. От воздушного судна остались хвостовые части и части крыльев.

Фотографии также были опубликованы в специализирующемся на снимках высокого разрешения со спутников Twitter European Space Imaging.

В конце июля появились сообщения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии. По неподтвержденным данным, уничтоженные самолеты Ил-76ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.

Позднее стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках.