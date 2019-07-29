Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Ливийский журналист Абдулькадер Ассад рассказал, при каких обстоятельствах в Ливии погиб пилот украинского транспортного самолета Ил-76.

По имеющимся у журналиста сведениям, пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, сообщает интернет-издание «Страна.ua».

«Украинец пытался спасти бортовые документы, но погиб», – сказал Ассад.

По данным издания, погибший Владимир Бухальский был летчиком-контрактником из Мелитополя, военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения.

Бухальский закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.

Напомним, ранее появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии. По неподтвержденным данным, уничтоженные самолеты Ил-76ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.