Выяснилось, чем занимались в Ливии сбитые украинские Ил-76

Украинские транспортные самолеты Ил-76, сбитые в Ливии силами Правительства национального согласия (ПНС), перевозили оружие из ОАЭ, пишут СМИ.

По данным украинского издания «Зеркало недели», самолеты были зафрахтованы частной украинской компанией и осуществляли перевозки для одной из сторон конфликта в Ливии.

Отмечается также, что Ил-76 пилотировались украинским экипажем. Один из летчиков погиб.

Ранее сообщалось, что силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудар по подконтрольному Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра, уничтожив два украинских транспортных самолета Ил-76.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, поддерживаемое ООН и Европейским союзом.